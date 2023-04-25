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心繫中華文化照奪冠
新加坡舉行的「心繫新加坡」攝影比賽上周六舉行頒獎儀式，30歲女子洪慧杰拍下家中迎接農曆新年時的景象，贏得「心繫中華文化」公開組的冠軍。49歲建築師阿末伊斯干達（Ahmad Iskandar）則以一張九皇爺誕辰的慶典照片，奪下「心繫中華文化」公開組第二名。
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