嫦娥六號明年月球背面採樣

【本報綜合報道】國家航天局昨日發布一系列未來深空探測的戰略及規劃，中國探月工程總設計師吳偉仁院士對內地官媒表示，中國正在進行月球探測的四期工程，其中嫦娥六號任務計劃於2024年前後實施，主要任務是到月球背面採樣，並帶回地球，這也是人類第一次從月球背面採集月壤。

除嫦娥六號外，嫦娥七號將赴月球南極尋找月球存在水的證據，嫦娥八號則配合嫦娥七號在月球南極建立國際月球科研站的基本型，對月球資源勘探和利用等進行一系列試驗。吳偉仁表示，中國正在構建一個環月球的通訊導航衞星星座，即月球版的北斗導航系統。通過這個集通訊、導航、遙感以及其他功能的系統，人類可探索更遠深空。

吳偉仁稱，人類正在邁入月球探索與開發的新時代，未來更多無人探測器和載人航天器會成功登月。而在複雜的月球表面上行動，需要更精準的導航訊息、更流暢的大容量通訊保障，所以建設完善的月球通訊導航星座必不可少。他又指，後續還要建設以月球為中心的深空互聯網，負責通訊、導航、遙感等多種功能。在互聯網構成下，以後在月球上也可看電視、看比賽及使用WiFi。