火星全球彩圖 高解像發布

國家航天局和中國科學院昨日在安徽省合肥市舉行的中國航天日主場活動啟動儀式上，聯合發布中國首次火星探測火星全球影像圖，將為開展火星探測工程和火星科學研究提供質量更好的基礎底圖。

22地以文化村鎮命名 本次發布的影像圖為彩色，包括按照製圖標準分別製作的火星東西半球正射投影圖、魯賓遜投影圖和墨卡托投影加方位投影圖，空間解像度為76米。科學研究團隊通過火星高解像度影像，識別了着陸點附近大量的地理實體，國際天文聯合會根據相關規則，將其中的22個地理實體，以中國人口數少於10萬的歷史文化名村名鎮加以命名。

展示撞擊坑溝槽地貌 中國首次火星探測任務天問一號探測器由環繞器和着陸巡視器組成，着陸巡視器降落在目標着陸點，祝融號火星車開展巡視探測。其中環繞器中解像度相機前年至去年的8個月間，實施284軌次遙感成像，對火星表面實現全球覆蓋。地面應用系統處理獲取的14,757幅影像數據後得到火星全球彩色影像圖。

任務攜帶的13台載荷累計獲取原始科學數據1,800GB，形成標準數據產品。科研團隊研究一手科學數據，取得一批原創性科學成果，如利用環繞器高解像度相機獲取的着陸區亞米解像度地形數據對着陸區分布的凹錐、壁壘撞擊坑、溝槽等典型地貌開展的綜合研究，揭示了上述地貌的形成與水活動之間存在的重要聯繫等。本報綜合報道