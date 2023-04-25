旅美大熊貓丫丫 健康平穩即將返國

【本報綜合報道】中國民眾持續關注旅美大熊貓「丫丫」的健康和歸國等問題，內地官媒昨日引述國家林草局消息指，「丫丫」將於近日回國。早前赴美的北京動物園獸醫稱，目前「丫丫」的體重和健康狀態相對平穩。當地飼養員提前對牠進行運輸籠的適應訓練，以便讓其順利完成跨洋旅程。

中方專家赴美悉心照顧 今年初，關於美國孟菲斯動物園「虐待」丫丫的言論在網絡傳播後，中方於2月派專家抵達該園，現場查看其健康狀況。經專家查閱體檢報告和健康月報後，評估認為牠除皮膚病導致的毛發脫落外，食欲良好，糞便性狀正常，體重穩定。北京動物園獸醫表示，孟菲斯動物園的飼養人員每天記錄提供食物的時間、種類和重量，以及「丫丫」糞便情況等訊息。獸醫亦定期檢查口腔，採集牠的血液、糞便、尿液、毛髮等化驗分析。這些數據最終被匯總成每月健康報告、體檢報告，定期向中方提供。

北京動物園選派了具有豐富大熊貓飼養和診療經驗的獸醫和飼養員，上月抵達孟菲斯動物園，與此前在美的中國動物園協會專家一同熟悉了解「丫丫」的生活習性和飼養情況。為回國後更好地飼養「丫丫」，中方飼養員又與美方飼養員學習了一些行為訓練的手勢和口令。在飲食方面，「丫丫」在過渡時期已經食用中國提供的餅乾，以便消化系統能夠盡快適應。