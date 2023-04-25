CIA再爆性侵發聲被禁

阻女員工報案 眾院介入調查 美國國會眾議院情報委員會由本年1月起收到至少3名中央情報局（CIA）女性職員求助個案，她們指控CIA阻止女員工舉報職場性騷擾或性侵事件。委員會決定介入調查，主席特納（Mike Turner）去信CIA局長伯恩斯要求協助調查，獲對方承諾全面配合。

女事主律師指受害者逾50人 其中一名女事主代表律師卡羅爾（Kevin Carroll）近日接受美媒訪問時透露，由於CIA阻撓，加上局方並不鼓勵女職員提出不當性行為投訴，由本年1月起，至少3名女職員向情報委員會反映有關情況。他又指，其當事人聲稱過去10年多達54名CIA女職員曾被同事性侵犯或騷擾，局方都處理不當，是「CIA的Me Too時刻」。

局長伯恩斯承諾全面合作 根據卡羅爾說法，情報委員會於本年1月收到一名CIA女員工投訴被男同事侵犯及多次企圖強吻，於是向CIA多個部門報告事件。惟局方沒有採取行動，反而警告女事主，若向執法部門報案，將不再保護她，亦有機會斷送事業。卡羅爾稱CIA更威脅向國會投訴的女性，可能會有不利後果。

針對上述指控，CIA一名高級官員否認局方試圖阻止相關女性接觸國會，亦已把涉及刑事不當性行為轉介執法部門，又指伯恩斯早前接獲特納文件後，已於24小時內回覆，同時承諾提供全面合作。

CIA發言人索普（Tammy Kupperman Thorp）指不會容忍局內發生性侵或性騷擾行為，局長及高層領導已與職員會面了解，會採取果斷行動，並已成立辦公室處理事件，決心協助情報委員會調查。

過去15年來，CIA曾發生多宗性侵事件。CIA駐阿爾及利亞首都阿爾及爾情報站前站長沃倫（Andrew Warren）2008年曾在美國大使館提供住處之內，強姦一名女子，至2011年獲判監禁5年5個月。本報綜合報道

多名女性曾在CIA招聘廣告亮相。 伯恩斯