歐洲去年軍費開支破紀錄

【本報綜合報道】斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一指出，歐洲在2022年的軍費開支創紀錄式增長，在俄羅斯去年2月揮軍烏克蘭後，達到冷戰以來最高水平。歐洲軍費激增下，也讓全球軍事支出連續8年創下新高紀錄。

在2022年，全球軍事開支達到2.24萬億美元（約17.47萬億港元），佔世界國內生產總值的2.2%。歐洲去年的軍事開支總額為4,800億美元（約3.74萬億港元），過去10年來已經增加三分之一，這一趨勢預計未來10年將持續並加速發展。

數字顯示，歐洲在去年的軍費開支較前年多13%，這數字尚未考慮到急增的通脹率，意味實際支出甚至更高。僅烏克蘭的軍事支出增加7倍達到440億美元（約3,432億港元）。另估計顯示，俄羅斯去年的軍事支出增加9.2%。

美中兩國排首次名 美國繼續是全球軍事支出大國，去年軍費開支達到8,770億美元（約6.84萬億港元），佔全球軍事開支的39%、也是全球軍事支出排名第二大國中國的3倍之多。