烏軍南部建據點 反攻先兆
【本報綜合報道】美國智庫「戰爭研究所」上周六發表俄烏戰事戰況評估，引用多名俄羅斯軍事博主的資料分析指出，烏克蘭部隊在烏克蘭南部赫爾松州第聶伯河流域東岸建立據點，分析相信建立類似陣地意味烏軍預告多時的春季反攻已經開始。
報告指，一名俄羅斯軍事博主上周六發布地理圖像，顯示烏軍在赫爾松市西南方7公里的奧萊什基北部第聶伯河岸邊建立陣地，並推進到鄉鎮的北部外圍位置及赫爾松市南方10公里的達基以西。俄軍或已經失去部分據點的控制，烏軍在第聶伯河東岸建立陣地數周，並有穩定補給線及定期進行出擊。另有軍事博主指出，俄軍不再控制第聶伯河三角洲小島，反映烏軍在該處取得進展。分析相信，俄軍有可能優先維持奧萊什基和新卡夫霍夫等城市地區的防守，所以第聶伯河三角洲無人看守。
網上流傳上周二記錄的畫面，可見烏軍從第聶伯河東岸兩棲登陸，在赫爾松以東建立第一個橋頭堡。烏克蘭南部軍區司令部發言人拒絕評論，強調基於作戰和安全理由，無法揭露在第聶伯河三角洲的軍事行動細節，指前線穿過一條寬闊的滔滔大河，必須克服像第聶伯河這樣的障礙，這是非常艱難的工作。俄羅斯扶植的赫爾松佔領區首長薩爾多否認烏軍在第聶伯河東岸建立據點，堅稱俄軍「全面掌控」當地。
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