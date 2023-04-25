烏軍南部建據點 反攻先兆

報告指，一名俄羅斯軍事博主上周六發布地理圖像，顯示烏軍在赫爾松市西南方7公里的奧萊什基北部第聶伯河岸邊建立陣地，並推進到鄉鎮的北部外圍位置及赫爾松市南方10公里的達基以西。俄軍或已經失去部分據點的控制，烏軍在第聶伯河東岸建立陣地數周，並有穩定補給線及定期進行出擊。另有軍事博主指出，俄軍不再控制第聶伯河三角洲小島，反映烏軍在該處取得進展。分析相信，俄軍有可能優先維持奧萊什基和新卡夫霍夫等城市地區的防守，所以第聶伯河三角洲無人看守。