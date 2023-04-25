駐法大使言論 惹怒歐政界

盧沙野

中方：前蘇聯加盟國屬主權國 中國駐法國大使盧沙野上周五質疑烏克蘭等前蘇聯加盟國沒有有效主權國家地位，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利周日表示言論令人無法接受，歐洲議會近80名議員更聯署要求法國外交部長科隆納，把盧沙野列為不受歡迎人物。中國外交部昨日回應時強調，中方尊重前蘇聯解體後各加盟國主權國家地位。

烏克蘭和歐盟成員國立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等前蘇聯加盟國，事後對盧沙野的言論予以譴責。博雷利表示，歐盟只能夠假定該言論不代表中國官方政策。法國外交部對盧沙野的言論感驚訝，並且強調北京必須澄清這是否反映中國政府立場。

歐議會80議員 促法逐盧沙野 歐洲議會副議長畢爾聯同其他歐洲議會議員，在法國報章發表題為《科隆納女士，我們要求你宣布中國駐法國大使盧沙野為不受歡迎人物》的聯署信，指摘盧沙野明顯違反國際法，必須視為威脅法國的歐盟夥伴國安全，言論超出可以接受的外交論述邊界，屬於最嚴重的「戰狼」行為，不應該不回應；又表示他的言詞試圖損害可預測外交依賴的核心原則，中國或他國不能夠質疑別國主權，主權不是外交玩物。

聯署信提到盧沙野多次作出可恥和貶損的發言，包括兩岸統一後台灣人應該接受再教育；法國政府過往果斷驅逐行為不當的外交官，因此促請法方立即驅逐盧沙野。

中國外交部發言人毛寧昨日在記者會回應法國傳媒時表示，前蘇聯是聯邦制國家，對外作為一個整體具有國際法主體地位，這不否認前蘇聯解體後各加盟國具有主權國家地位；又以「明知故問」回應英國傳媒提問「中國是否承認烏克蘭為主權國家」，解釋烏克蘭是聯合國正式會員國，只有主權國家才能夠成為聯合國正式會員國。對於與盧沙野的表態不同，她強調「我剛才的表態代表中國政府的正式立場」。

在同一個記者會上，俄羅斯傳媒提到克里米亞一開始屬於俄羅斯，在前蘇聯時期由赫魯曉夫送給烏克蘭。

毛寧表示中國在有關問題的立場不變，中方尊重各國主權、獨立和領土完整，維護聯合國憲章宗旨和原則；前蘇聯解體後，中國是最早與有關國家建立外交關係的國家之一，始終秉持相互尊重、平等相待原則發展雙邊關係。本報綜合報道

中國外交部表示尊重前蘇聯解體後各加盟國主權國家地位。（Getty Images圖片） 博雷利 毛寧