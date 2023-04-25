山東號不再駛向關島 將航經台灣東南海域

【本報綜合報道】日本防衞省再度通報正在菲律賓海巡航的中國海軍山東號航空母艦編隊動向，該支編隊已經駛離美國屬地關島的方向，截至周日位於日本宮古島南方420公里海域。台灣國防部昨日表示山東號距離鵝鑾鼻東南方222公里，將航經台灣東南部海域，海、空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向，嚴密監控並適切應處。

根據日本防衞省統合幕僚監部上周一至周日的紀錄，解放軍航空母艦山東號與至少6艘艦艇組成編隊，它們分別是055型驅逐艦延安號、052D型驅逐艦焦作號及長沙號、054A型護衞艦許昌號及柳州號、901型綜合補給艦查干湖號。這支編隊上周日在日本最南端的沖之鳥礁東南偏南方710公里海域，即關島西方740公里海域；翌日駛至沖之鳥礁南方450公里海域，之後持續航向西北方，逐漸駛近台灣東南部海域。

在上述這段時間，日本自衞隊記錄山東號殲15戰機升降180次、直升機升降100次；由本月7日起開始統計，山東號艦載戰機及直升機累計升降610次。日本海上自衞隊派出艦艇收集情報及警戒監視，航空自衞隊戰機緊急出動應對殲15戰機。山東號以海南省三亞綜合保障基地為母港，預料過航巴士海峽進入南海結束是次遠洋巡航。

尼米茲號訪泰國 解放軍本月初對台灣實施戰備警巡及演習，山東號航空母艦編隊在台灣東部外海戒備；美國海軍也在同一海域部署航空母艦尼米茲號，該艦上周日再度駛入南海並展開訓練。美國駐泰國大使館公布，尼米茲號航空母艦打擊群周一至周六訪問泰國。