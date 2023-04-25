澳洲報告倡軍隊減參與救災

【本報綜合報道】澳洲政府在《國防戰略檢討》報告特別提到國防軍在自然災害的角色，形容氣候變化現時已經成為國家安全議題，軍隊在國內外提供人道援助及救災的機會增加，但認為只能夠用作最後手段，否則影響執行防禦國家的核心任務。

免影響執行防禦任務 澳洲每年發生不少大型天災，例如山火、風災、水災，國防軍多次出動協助聯邦及地方政府應對，近年更參與對抗新冠疫情，亦有派往海外參與救災。報告警告，一旦氣候變化速度未來數十年加快，有機會大幅增加澳洲區內的風險，可以引致大規模人口遷徙、維持和平及執行和平的行動需求增加，甚至是國內及國與國的衝突。

報告同時認為，氣候變化有機會令政府失去有效地作出回應的能力，無法專注於防禦澳洲的首要任務；又提到氣候事件已經對國防軍帶來並發壓力，這個情況對部隊的準備狀態、戰鬥效能均產生負面影響。報告主張以目前國防軍的結構及能力，不適合以任何持續的方式，在發揮核心功能的同時，作為一個本土災難恢復的機構。

最後，報告建議地方及聯邦政府合作，必須預備好必要的計劃、資源、能力，應對最極端本土災難行動以外的情況，重申在國家面對迫切的地緣戰略風險、需要國防軍準備好應對地區突發情況，國防軍必須是向民間社會提供本土救助的最段手段。