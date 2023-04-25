澳洲軍事改革在即 勢擴長程打擊力 針對中國

澳洲政府昨天公布37年來最大的軍事調整計劃，《國防戰略檢討》報告指盟友美國不再是印太地區的單極領袖，與中國的激烈競爭正在定性印太地區，有可能演變成為衝突。澳洲進入導彈時代，不再受其地理位置或其他國家力量投射能力有限所保護，建議作出重大國防改革，重新調整態勢。

前國防部長史密斯（Stephen Smith）及前國防軍總司令休斯敦（Angus Houston）負責制訂報告，指現代戰爭徹底減弱澳洲的地理和地區優勢，愈來愈多國家能夠從海上、陸地、空中、太空和網絡的更大範圍投射戰鬥力量，澳洲不應該再認為在爆發直接衝突前還有大量時間備戰。報告列出印太地區的安全形勢特徵，包括主要大國之間的戰略競爭、使用脅迫策略、核武擴散、錯誤估算及錯誤判斷的風險增加。

報告提到中國軍事力量的建立規模，是二次大戰結束以來最大及最有野心，但在其戰略意圖方面對印太地區缺乏透明度或保證；又指摘中方對南海主權的主張威脅區內以規則為基礎之全球秩序，為澳洲國家利益帶來不利影響，並在澳洲鄰近地區參與戰略競爭，但一個穩定的澳中關係符合兩國及整個地區的利益。報告指這個結果意味80年來首次回歸基本步，即區內爆發重大衝突的前景直接威脅澳洲國家利益。

倡購美M142高機動火箭 此外，報告列出多項建議重整澳洲國防軍，發展重點是「向北」及「向海」；其中以陸軍的變化幅度最大，新型步兵戰車採購量由450輛減至129輛，改為建立長程精確打擊部隊，使澳洲毋須依賴盟友向大海投射力量，並具備在澳洲北部展開濱海行動的能力。報告強烈支持從美國採購M142高機動火箭系統及精準打擊導彈的決定。

海軍方面，澳洲將在美英澳三方安全夥伴關係框架下，獲得配備常規武器的核動力潛艇，是拒止戰略、反潛作戰與長程打擊的重要資產。艦隊由第一層級及第二層級水面艦艇組成，強化對海及對陸的長程打擊、防空、反潛能力。此外，報告提出立即升級澳洲北部基地、港口、軍營，提供一個用於後勤支援、拒止及威懾的平台。

聯邦政府將斥資190億澳元（約997億港元）落實報告的建議，總理阿爾巴內塞指澳洲國家安全挑戰經常演變，必須透過尋求塑造未來建立安全力量，「不是等待未來塑造我們」。國防部長馬利斯指重新安排國防軍的任務；國防工業部長康羅伊透露，陸軍武器最大射程將由40公里增至300公里，採購精準打擊導彈後增至500公里。

京：勿拿中國作擴張借口 對於報告指中國軍事力量挑戰地區安全，澳洲需要在國防投入更多資金，中國外交部發言人毛寧昨天回應指，中國始終奉行防禦性的國防政策，不對任何國家構成挑戰，一些國家不要拿中國作為擴張軍力的借口，不要炒作毫無根據的中國威脅論。本報綜合報道