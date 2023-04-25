台禁即棄旅宿用品 剔出拖鞋

【本報綜合報道】台灣環保署今年1月預告《一次性旅宿用品限制使用對象及實施方式》草案，引發業界反對。該署周一表示修改部分內容，包括拖鞋不納入禁用範圍，並漸進式推動。相關措施計劃2025年1月1日起全面實施，預料全台1.45萬間酒店民宿受影響。

草案規定，觀光旅館業及其他住宿業今年7月1日起，不再主動提供住客即棄旅宿用品，只在有需要時提供或供選購，以落實環保理念。環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，環保房型要求做法包括限制小樽裝洗頭水、沐浴乳、護髮素、乳液的提供，改為大樽裝來補充，也鼓勵民眾自備牙刷、牙膏、梳子、浴帽、剃鬚刀、剃鬚泡，預料塑膠用量可以減少30％；若民眾自備或不使用，每人可以減少產生30克塑膠廢物。

草案亦要求業者在官網、訂房平台或營業場所等公布環保房型資訊，以經濟措施引導消費者入住，如房型差價優惠由業界自行決定，回歸市場機制。考慮到業界反映需逐步轉型，上述措施採取非禁用且漸進式期程推動，分階段擴大提供環保房型比率。業界需要今年9月1日起提供環保房型並公布資訊，明年3月1日起提供環保房型至少佔30％。