網傳禁售 中國紅牛歸咎濫用訴訟

【本報綜合報道】內地近日網上流傳中國紅牛飲品被禁止銷售，甚至在多個電商平台都被全面下架。內地傳媒周日報道，中國紅牛回應指事件為泰國天絲公司濫訴的結果，屬於未生效的判決，並不具有既判力和執行力。

要求賠償3400萬 報道指，泰國天絲醫藥保健有限公司表示收到一份最新的判決書，中國紅牛被禁止生產和銷售。判決書顯示，吉林高院去年10月31日就泰國天絲針對中國紅牛旗下的3間公司，提告侵害紅牛商標專用權和不正當競爭糾紛一案，作出一審判決，要求3間公司立即停止生產和銷售「紅牛維生素功能飲料」，並立即停用含有「紅牛」字樣的企業名稱，連帶賠償原告泰國天絲3,000萬元人民幣（約3,416萬港元）。

華彬集團1995年與泰國紅牛、泰國天絲在中國合資成立中國紅牛，中國紅牛聲稱中泰雙方合作是曾經簽訂一份50年協議書。惟在紅牛創始人離世的第4年，泰國天絲宣布授權的20年期滿，並多次對華彬集團的多間公司提起訴訟。從2016年開始，雙方開始紅牛系列商標糾紛，其爭議的焦點在於合作期限是20年還是50年。