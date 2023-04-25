開彩圓球卡機 職員稱因天氣

【本報綜合報道】福建地方性體育彩票「31選7」日前在電視台進行開獎直播期間，觀眾留意到有開獎圓球卡在斜坡頂端，惹來開獎作弊的質疑。工作人員周日回覆稱，球卡住是受「天氣原因」影響，惟仍然未能夠完全釋除民眾疑惑。生產廠商強調涉事攪珠機沒異常，設備運轉系統亦沒有故障，不存在因故障影響開獎的情況。

一等獎無人中 上述開獎情況本月12日發生，開獎過程原先一切順利，直到開出第4個攪珠「01」號時，球卡在落球斜坡上方，連帶堵住後來跌出的3個攪珠「05」、「17」、「19」。最後當期的一等獎無人中，二等獎兩注中。畫面在內地社交網流傳，有網民稱這「不牛頓」，亦有人懷疑是靜電問題。

福建省體育彩票管理中心工作人員稱，開獎圓球停在斜坡頂端不往下滾是小概率事件，發生原因可能是天氣原因，「有一點點細微的操作，沒有讓它順着往下走」。被問及封閉空間內何以涉及天氣原因時，工作人員稱「空氣無處不在」。福建體彩中心工作人員周一回應指這屬偶發情況，搖獎系統運轉正常，當期開獎結果有效。