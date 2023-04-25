冷藏車行錯路 撞斷500年古樹

西湖區究責 等待事故認定書 浙江省杭州市一輛冷藏貨車前天清晨駛經西湖旁邊少年宮門口時，疑因未按常規行車路線行駛，撞斷一棵擁有逾500年樹齡樟樹其中一根粗大樹枝，沒有釀成任何人命傷亡。西湖區住建局園林綠化發展中心工作人員估計，由於樟樹主幹及根基看似沒有受損，是次意外不會構成較大影響。

未按常規路線行駛 涉事吳姓貨車司機表示，他前天曾在蕭山區載走一車蔬菜，如常前往少年宮食堂，至清晨5時左右感到貨車刮到異物，於是立即煞停。當落車察看時，他目睹樟樹樹枝掉了下來，「今天不知道怎麼就撞上（樟樹），本來拐個彎就到」。

由現場照片可見，涉事貨車高約3米，其右前方位置損毀，車身正被掉落樹枝壓住頂部，一度無法駛離；圍住樟樹護欄同樣受損。至於斷落樹枝直徑最粗處約有50厘米，對上還有其他分枝，長滿綠色樹葉。在樟樹北側設有一個銘牌，內容提及樟樹2018年樹齡已達到500年。

經初步調查，現場人員指出貨車右上方位置有明顯撞擊痕迹，估計當時撞擊力量大。他又指出，從貨車停車位置來看，貨車曾穿越停車位區域，未按常規行車路線行駛。西湖區綠化園林發展中心相關負責人表示會等待相關部門作出交通事故責任認定書，取證後進一步追究責任。

網民質疑樹枝中空 對於有網民指出樟樹樹枝折斷位置中空，似乎已被白蟻掏空，何時斷裂只是時間問題，杭州市園林綠化發展中心綠化管理科科長陳亮解釋，業內有「十樟九空」說法，在古老樟樹之中較為常見，比起一般實心樹木脆弱，屬於樟樹生理特性。

事故發生後，施工人員前天中午12時40分左右到場，切割及吊走掉落樹枝，未來會清理樟樹受損位置。當談及意外會否導致樟樹枯死時，西湖區住建局園林綠化發展中心工作人員孫先生稱，被撞斷樹枝屬於次枝，相信不會對整棵樟樹帶來較大影響，具體養護方案需待專家評估樟樹健康狀況後制訂。本報綜合報道