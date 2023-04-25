四川再現相約自殺 3男女伏屍迷霧森林

不同省籍服毒亡 揭年輕人看不到希望 繼4名來自不同省份男女本月初相約在湖南省張家界市天門山景區集體服毒跳崖死亡後，3名「90後」男女上周六被人發現伏屍四川省什邡市鎣華鎮山區「迷霧森林」。什邡市公安局昨天公布，上述死者上周四由外地前來後，在林場深處服毒自殺身亡。

內媒昨天報道，一名遊客上周六路經鎣華山天鵝林三道岩時發現有人躺在林中空地，於是上前查看，最終發現兩男一女面色蒼白，已經沒有呼吸，只好報警求助。另有一名村民透露，兩名男死者躺在女死者左右兩旁，全數是年輕人。

女死者四川人 兩男來自福建河南 當接獲求助個案後，什邡市國有林場、什邡市消防、鎣華鎮政府、鎣華派出所及天橋村立即組織人員到場。其中一名村幹部指，超過100名人員上周六上山，直到翌日凌晨才送3名男女死者遺體到殯儀館，忙了一個晚上。他提及一眾死者身上均攜帶身份證，皆是從外地前來。另有參與行動村民聲稱，警方在現場發現疑似劇毒物品。

經調查，什邡市公安局昨天表示，30歲女死者謝×上周四聯同26歲男死者周××及23歲另一男死者梁××一同前來鎣華鎮天橋村，在林場服毒自殺身亡，正展開相關善後處置工作。除了謝×是四川人，周××及梁××分別來自福建省及河南省。

「996」壓力大 評論指輔導難解困境 內媒指，3名死者身處林場常年被迷霧籠罩，故獲稱為「迷霧森林」。若從成都自駕出發，全程只需個半小時左右，因而廣受遊客歡迎，甚至是網紅戶外徒步拍照熱點。然而，由於林場經常出現迷霧，一些人往往會在中途迷路。

悲劇發生後，內地網民指出許多年輕人壓力很大，看不到希望，才是導致自殺事件真正成因。內媒另有評論指出，不能單靠心理輔導應對年輕人困難之處，還要解決其生存問題，例如少一點「996」（工作時間朝9晚9，每周工作6天）。本報綜合報道