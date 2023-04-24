江戶川亂步博物館遇火災 劫後重開推理迷再來

日本已故知名推理小說家江戶川亂步的博物館前年遭遇火災，經過修復後即將在周六重新開放。博物館營運方鳥羽商工會議所上周六舉行講座，邀請金城學院大學的小松史生子教授分享江戶川亂步的歷史，並與博物館研究人員對談，主要討論江戶川亂步的創作靈感來源，以及江戶川亂步生前朋友、已故民俗研究家岩田準一，吸引一眾江戶川亂步愛好者前來。

學者研究創作靈感

小松史生子稱，江戶川亂步在1917年起在鳥羽市的造船廠工作，其後遇到了妻子村山隆子以及岩田準一。《屋頂的散步者》、《孤島之鬼》等作品，便是江戶川亂步以自己在鳥羽市的生活經驗所創作。在演講結束後，小松史生子與博物館研究人員以岩田準一為主題舉行對談，稱岩田準一當時與著名文學家進行書信交流，鳥羽市已形成以岩田準一為中心的文化共同體，其中應該是受到江戶川亂步的影響。