潮流創意：真空壓縮背包 易收納

【本報綜合報道】美國一間公司設計了一款真空壓縮背包，幫助民眾在日常工作、旅行或戶外活動時，盡可能裝下更多行李。

該款背包內部裝有電真空泵，用家只需把衣物如常摺好放入，再開動電泵，就可以把衣物壓縮，從而省下巨大空間。另外，電泵還可以拆出來獨立運作，方便用家在平日家居收納時使用。