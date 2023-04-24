4月24日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月24日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
潮流創意：真空壓縮背包 易收納
真空壓縮背包
【本報綜合報道】美國一間公司設計了一款真空壓縮背包，幫助民眾在日常工作、旅行或戶外活動時，盡可能裝下更多行李。
該款背包內部裝有電真空泵，用家只需把衣物如常摺好放入，再開動電泵，就可以把衣物壓縮，從而省下巨大空間。另外，電泵還可以拆出來獨立運作，方便用家在平日家居收納時使用。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230424-0424_00180_065/潮流創意：真空壓縮背包--易收納
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc