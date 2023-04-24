兩岸國際

潮流創意：真空壓縮背包 易收納

真空壓縮背包 真空壓縮背包
真空壓縮背包
【本報綜合報道】美國一間公司設計了一款真空壓縮背包，幫助民眾在日常工作、旅行或戶外活動時，盡可能裝下更多行李。
該款背包內部裝有電真空泵，用家只需把衣物如常摺好放入，再開動電泵，就可以把衣物壓縮，從而省下巨大空間。另外，電泵還可以拆出來獨立運作，方便用家在平日家居收納時使用。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc