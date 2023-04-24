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蛇貓鳥搏擊和氣收場
日本有網民上周六分享了一組照片和影片，記錄了貓、蛇、鳥混戰的罕見一幕，一隻流浪貓在身上纏着蛇的情況下，似乎想撲向一隻小鳥，最終小鳥成功逃脫，貓咪則甩開蛇離開事發現場，亂鬥沒有造成任何一方傷亡。相關貼文吸引大批網民關注，有網民直呼「訊息量過多，還好最後大家都沒有事」。
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