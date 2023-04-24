印度成功試射海基攔截導彈

【本報綜合報道】中國本月14日在境內成功試驗陸基中段反導攔截技術後，印度國防部上周六宣布，前一天在奧里薩邦對出的孟加拉灣海域，成功首次試射海基攔截導彈消除彈道導彈威脅，進身成為全球另一個擁有海基彈道導彈防禦能力的國家。

是次測試由印度海軍與國防研究與發展組織聯手進行，國防部未有公布海基攔截導彈的型號或性能，僅指它從一個海軍平台發射。值得一提的是，國防研究與發展組織去年11月首次測試陸基彈道導彈防禦系統，成功發射AD-1型號的攔截導彈。印度傳媒報道，彈道導彈防禦系統能夠攔截來襲長程核導彈、空中預警機等敵方飛機。

印度正在研發在大氣層內外攔截敵方彈道導彈的能力，印度傳媒指今次測試的海基攔截導彈屬於內大氣層攔截器，目前未知其有效攔截範圍；AD-1型攔截導彈可以同時在外大氣層及內大氣層迎擊來襲彈道導彈。中國、美國、俄羅斯都有彈道導彈防禦系統，美國構建海基及陸基反導網，前者是神盾艦，後者是陸基中段防禦系統。