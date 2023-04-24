傳不滿王室膚色偏見 梅根駁斥

【本報綜合報道】英王查理斯三世的加冕典禮即將舉行，當地傳媒近日指哈利王子的妻子梅根，因不滿查理斯三世未解決王室內部對膚色「無心偏見」而拒絕出席加冕禮。梅根上周六透過秘書駁斥報道「錯誤且荒謬」，稱沒空理會多年前的是非。

《每日電訊報》上周五報道，哈利夫婦2021年接受美國名嘴奧普拉專訪時，爆料王室中有人關心他們兒子阿奇「膚色有多深」。查理斯當時寫信稱，對哈利夫妻與王室的分歧感到難過；梅根隨後回信，點名有王室成員在猜測她腹中孩子的膚色。

報道續指，查理斯和梅根當時都同意該名成員是「無心」，梅根也表示無意指摘王室種族歧視，但當她希望進一步討論、希望王室能夠多注意這種無心偏見時，並沒有從查理斯得到滿意的答覆，成為她不出席加冕禮的部分原因。

哈利夫婦的新聞秘書漢森（Ashley Hansen）回應時表示，「薩塞克斯公爵夫人現正過着她的生活，沒在想多年前的信件。任何猜測都是錯誤和荒謬的，我們鼓勵小報媒體和各位王室記者，停止創造令人筋疲力竭的鬧劇」。