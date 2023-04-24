AI虛擬舒麥加專訪 總編輯丟職

家屬誓訴諸法律 雜誌道歉 德國雜誌《Die Aktuelle》早前刊登一篇由人工智能（AI）聊天機械人扮成一級方程式（F1）賽車前世界冠軍、「車神」舒麥加虛擬專訪，宣稱是對方甦醒後首次受訪，結果惹來各方抨擊，包括舒麥加家人計劃採取法律行動。雜誌上周五發聲明向舒麥加家人致歉，並開除女總編輯。

舒麥加2013年12月滑雪遇上意外後一度昏迷，甦醒後一直沒有露面。雜誌本月15日在封面刊登一張舒麥加微笑照片，配以「首次訪問」等字眼大題，下方一段字體較小文字則寫明「這看似真實」。在文中，「舒麥加」宣稱其人生自意外後發生巨大轉變，並指「我重傷昏迷數月，醫療團隊成功讓我與家人重聚」。在最後部分，「專訪」才披露上述內容是由AI製成。

雙方早有牙齒印 報道曝光後，舒麥加家人表明計劃控告雜誌，另有輿論直斥雜誌毫無新聞操守、做法卑劣無恥，沒有尊重舒麥加家人。雜誌發行人表示，上述專訪根本不應該出現，又指有關行為不符合新聞標準，已向舒麥加家屬及讀者道歉，同時開除女總編輯霍夫曼（Anne Hoffmann）。

值得留意的是，涉事雜誌與舒麥加家族過往曾有「牙齒印」。2014年，它曾刊登一張舒麥加夫婦照片，再配以標題為「甦醒」文章，內容卻完全無關。它翌年刊登舒麥加妻子照片，是次標題為「新的愛情讓她快樂」，內容卻是與舒麥加女兒有關。本報綜合報道

霍夫曼