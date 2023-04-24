俄斥歧視 促公民勿往加拿大
【本報綜合報道】俄羅斯外交部上周六發布通知，建議該國公民避免前往加拿大，指當地針對俄羅斯人的歧視事件漸多，甚至包括肢體襲擊。俄烏戰爭爆發不久後，加拿大建議國民若非必要、應該避免前往俄羅斯旅行，同時推出一系列相應制裁。
俄德互逐外交官
俄羅斯外交部表示：「由於加拿大發生許多歧視俄羅斯公民的事件，包括身體暴力，所以建議俄羅斯公民不要以旅遊、教育、商業關係為目的前往加拿大。」針對已經身在當地的俄籍人士，當局敦促外出時保持警惕，尤其在公共場合。此外，俄羅斯上周制裁逾300名加拿大官員和公民，稱這是回應加方對俄羅斯實施制裁。
另外，俄羅斯外交部表示，德國決定再次大規模驅逐俄羅斯外交官，俄方決定驅逐20多名德方外交官作為回應，批評德國繼續挑釁地破壞兩國關係。德國傳媒報道，德國計劃宣布30名俄羅斯在德外交官為不受歡迎人物，認為他們涉嫌利用外交身份非法獲取政治、軍事、經濟、科學訊息，將其用於破壞活動和傳播虛假訊息。
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