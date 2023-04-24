俄斥歧視 促公民勿往加拿大

俄德互逐外交官

俄羅斯外交部表示：「由於加拿大發生許多歧視俄羅斯公民的事件，包括身體暴力，所以建議俄羅斯公民不要以旅遊、教育、商業關係為目的前往加拿大。」針對已經身在當地的俄籍人士，當局敦促外出時保持警惕，尤其在公共場合。此外，俄羅斯上周制裁逾300名加拿大官員和公民，稱這是回應加方對俄羅斯實施制裁。