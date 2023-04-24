華大使指蘇聯加盟國沒主權

【本報綜合報道】中國駐法國大使盧沙野上周五指根據國際法，前蘇聯加盟國沒有有效的主權國家地位。波羅的海三國與烏克蘭提出抗議，法國輿論要求修正道歉。

主持人提醒，根據國際法，克里米亞半島屬於烏克蘭。盧沙野卻表示，根據國際法，前蘇聯加盟國沒有有效地位，沒有國際協議以具體化它們的主權國家地位。主持人追問在他看來，俄羅斯邊界問題是否尚未解決時，盧沙野卻叫他「停止詭辯」。