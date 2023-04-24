華大使指蘇聯加盟國沒主權
【本報綜合報道】中國駐法國大使盧沙野上周五指根據國際法，前蘇聯加盟國沒有有效的主權國家地位。波羅的海三國與烏克蘭提出抗議，法國輿論要求修正道歉。
波羅的海三國烏克蘭抗議
法國電視節目當天晚上專訪盧沙野，談論法國總統馬克龍訪問中國、台灣海峽現狀、美中衝突、中國擴張、俄烏戰爭、中國歷史等問題。主持人問克里米亞半島是否屬於烏克蘭，盧沙野尷尬地笑說不一定，取決如何看待這些問題，沒有這麼簡單。
主持人提醒，根據國際法，克里米亞半島屬於烏克蘭。盧沙野卻表示，根據國際法，前蘇聯加盟國沒有有效地位，沒有國際協議以具體化它們的主權國家地位。主持人追問在他看來，俄羅斯邊界問題是否尚未解決時，盧沙野卻叫他「停止詭辯」。
盧沙野的言論被指幾乎等於否定前蘇聯加盟國的主權地位，包括烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、哈薩克斯坦等14國。專家指由於波羅的海三國提出正式抗議，恐怕事件變成外交危機。拉脫維亞外交部要求中方解釋並完全收回這聲明。
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