蘇丹內戰 美句鐘撤外交人員 1500華公民仍滯當地

蘇丹正規軍與準軍事組織快速支援部隊的衝突尚未平息，多國加緊撤僑行動。美國總統拜登下令疏散駐當地的美國大使館及所有外交人員，軍方上周六從吉布提出動超過100名特種部隊成員及3架直升機，成功撤走全部大約70人。

美國參謀長聯席會議表示，一批美軍特種部隊從吉布提出發，他們乘坐MH47直升機在內等軍機前往埃塞俄比亞補給燃料，之後花3小時飛往蘇丹首都喀土穆。軍方形容行動「迅速」及「乾淨利落」，部隊進入及離開喀土穆均沒有被火炮擊中，只在地面停留不足一小時，順利及安全地接走所有人。這場任務來回飛行超過2,500公里，一架直升機在回程途中出現燃料輸送問題，幸好最終解決並繼續飛往目的地。

吉布提出發 特種部隊營救 美國國務院解釋，這場分布廣泛的衝突造成重大平民傷亡，必要的基礎設施出現明顯損毀，包括喀土穆民間機場。基於衝突的強度、外交人員展開基本運作時面臨的挑戰、燃料及食物等重要補給供應的不確定性，美國不得不決定是時候暫停大使館的運作，疏散所有派駐大使館的美方人員及其家屬，但強調停止運作是暫時性質。

目前仍然有為數不明的美國公民身在蘇丹，他們尋求各種方法離開。美國國防部表示正在考慮採取行動觀察及探測威脅協助公民離開，包括運用情報、偵察、監視能力；又考慮派遣海軍艦艇前往蘇丹港協助抵達當地的公民。總部設在德國斯圖加特的美國非洲司令部，亦設立一個消除衝突小組，主要聚焦在經由陸路的疏散路線。

法使館疏散 遇飛機攻擊 另外，英國首相辛偉誠昨日表示，英國駐蘇丹大使館職員已經撤離。快速支援部隊在社交網宣稱，昨日協調法國駐蘇丹大使館疏散期間，部隊遭飛機攻擊，導致一名法國公民受傷；部隊批評此舉危害法國公民的性命，已經擊落該架飛機。日本一架C130運輸機、一架C2運輸機、一架KC767空中加油機昨日飛抵吉布提待命，準備撤走在蘇丹的日本人；南韓準備利用機場、港口等一切可行渠道撤離旅蘇韓僑。

中國外交部昨日表示，中央高度重視在蘇丹中國公民和機構的安全，就加強在蘇丹中國公民和機構安全保護作出重要指示，外交部密切跟蹤形勢發展，制訂各種工作方案，與在蘇丹中國公民保持密切聯繫，發布領事提醒，與蘇丹有關方面密集溝通，保護當地1,500多名中國公民生命安全。在喀土穆的中國公民務必密切關注所在地安全形勢和駐蘇丹使館發布的通知訊息，保持冷靜提高警惕，做好安全防範。本報綜合報道