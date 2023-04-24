美總統參選人博爾頓將訪台

【本報綜合報道】美國傳媒上周五報道，前白宮國家安全顧問博爾頓本月底訪問台灣，預料成為首位訪台的2024年美國總統選舉參選人。博爾頓在美國前總統特朗普時期出任白宮國家安全顧問，長期主張對中國大陸採取強硬立場。

博爾頓今年1月宣布競逐共和黨的2024年總統候選人提名，其辦公室表示他將在台北舉行的兩場活動發表講話，首場是本月29日世界台灣人大會的主題演講《在台灣維持長期和平與安全》，另一場是下月1日台灣人公共事務協會40周年晚宴的主題演說。

長期主張強硬對陸 分析指美國政治家訪問台灣，可以向美國選民展示對中國大陸的強硬態度，但博爾頓如此鷹派，更重要的是他在訪問期間的言行。駐美台北經濟文化代表處發言人無正面回應報道，僅指將持續推動台美深化各領域關係，也歡迎美國各界人士訪台。

另一方面，危地馬拉總統賈馬太周一抵達台灣訪問，他上周六乘坐航班啟程前往台灣時，強調與台灣的兄弟情誼，「每個國家都有權利自治」。台灣外交部常務次長俞大㵢上周五受訪談及兩岸局勢、台灣與拉美友邦關係等議題，稱北京與洪都拉斯建交後，實際上未購買洪都拉斯白蝦，其他與北京建交的拉美國家也未因此獲益。