台軍訓練實戰化射擊 增強默契

【本報綜合報道】台灣國防部為強化官兵實戰能力，今年起全軍推動「實戰化射擊」訓練。台灣軍媒周日報道，陸軍步兵訓練指揮部日前辦理「地面部隊雙人、伍戰鬥射擊全軍示範」，官兵以兩人或3人一組模式使用步槍與機槍，採火力連續不間斷交互掩護射擊，人員在彼此火力掩護下向前躍進，發揮有效配合及平時訓練成果。

台軍去年起試行「實戰化射擊」，官兵必須持槍躍進至指定位置後，採取臥、跪、立姿朝不同槍靶射擊，過程需要排除卡彈等隨機狀況，今年起正式推行。軍媒昨日揭露實戰化射擊的「進階版」，陸軍步訓部提供戰鬥射擊訓練模式參考，藉以提升射手對武器熟練程度，並增進彼此間默契，強化小部隊戰鬥基礎，逐步試行驗證。

自建潛艇原型艦年內下水 訓練期間，官兵將分組進行並完成射擊訓練課目，軍方預期將更加熟悉射擊動作及戰鬥間運動方式，除了培養伍長指揮力，也強化伍兵執行小部隊戰鬥的基礎認知與能力。軍方高層將領透露，實戰化射擊訓練除了單人、小組配合，也循序漸進提高協同部隊規模，未來將朝班級、排級等目標推進，是否納入更多武器將通盤考量。

另一方面，台灣自建潛艇原型艦正在進行各船段組合，即將進入全艦封殼階段；立法院外交及國防委員會本周將前往台船公司考察，今年9月依計劃舉辦下水典禮。