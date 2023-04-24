兵棋推演 美料擊沉80華軍艦 8萬解放軍登台灣

威懾制裁無效 供應鏈攬炒 美國國會眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會上周三進行兵棋推演，模擬中國大陸攻打台灣，但事後沒有公布輸贏。再有知情人士透露詳情，表示美國在這場兵棋推演的威懾失敗，北京先發制人攻台，雖然解放軍在長達一個月的衝突中被美方擊沉大約80艘艦艇，但仍然有8萬名士兵成功登陸台灣。

切斷海底電纜 台與世隔絕 美國傳媒上周五引述接近該個中國問題特別委員會的人士報道，中國大陸在兵棋推演期間切斷海底電纜，有效地令台灣與世隔絕，解放軍得以突擊並壓倒台灣的防線。戰爭爆發後，美國在區內採取分散態勢，運用長程打擊降低解放軍的兩棲攻擊能力，但很快耗盡長程隱形反艦巡航導彈；同時對中國大陸實施制裁，但兵棋推演顯示很多美方盟友都有猶豫，全球供應鏈亦崩潰，顯示企業需要為這種情況做準備。

礙於時間限制，這場兵棋推演未得出明確結果，但確認美國當前的威懾政策不足以阻止北京對台動武。雖然中國大陸在軍事及經濟層面均付出巨大代價，但拿下台灣的決心依然堅定。兵棋推演亦反映長程導彈在任何衝突都相當重要，一旦兩岸開戰，美國為台灣提供補給變得不可行，美方必須確保台灣在開戰前的武器庫存充足。

推演推崇反艦導彈重要性 上述兵棋推演顯示，反艦導彈對美國介入兩岸衝突的重要性，當中提到的長程反艦導彈由美國軍火商洛歇馬丁生產。根據美國傳媒本月初的報道，洛歇馬丁為該款導彈及聯合空對地距外導彈增程型開設第二條生產線，以滿足國防部的需求，它們被視為在美國參與的衝突中，消耗得最快的武器。報道提到，洛歇馬丁目前每年生產500枚長程反艦導彈及聯合空對地距外導彈增程型，現正努力增至年產量1,000枚。

此外，美國印太司令部司令阿奎利諾上周四出席國會參議院軍事委員會聽證會，要求國會撥款讓該司令部採購3款武器應對中國大陸挑戰，分別是標準6型Block 1B導彈、海上打擊戰斧導彈、精準打擊導彈。第一款武器是海軍的艦隊防空王牌，攔截巡航導彈、彈道導彈、高超音速導彈，亦可以當作高速反艦導彈使用；第二款武器是戰斧陸攻巡航導彈反艦版，由海軍陸戰隊配備；最後一款則是陸軍的反艦利器。

博雷利呼籲歐國巡邏台海 另一方面，法國護衞艦牧月號本月8日至9日由南向北過航台灣海峽後，法國傳媒周日刊登歐盟外交和安全政策高級代表博雷利的文章，他表示台灣在經濟、商業、科技層面都與歐洲有關，呼籲歐洲海軍巡邏台灣海峽，展示對該關鍵區域航行自由的承諾。法國總統馬克龍本月初訪問中國大陸，期間主張歐洲不應該捲入兩岸衝突。

周日是解放軍人民海軍成立74周年紀念日，多地軍營上周六起開放。中國大陸官媒上周六報道，去年6月下水的解放軍第3艘航空母艦福建號，動力測試和繫泊試驗順利展開；隨着該艦進一步完成海試並最終形成戰鬥力，人民海軍邁進三航母時代。本報綜合報道

兵棋推演顯示美國在兩岸衝突迅速消耗長程反艦導彈。 阿奎利諾提出武器清單應對中國大陸挑戰。 長程反艦導彈 美國主要反艦武器一覽 美國國會眾議員參與模擬兩岸衝突的兵棋推演。