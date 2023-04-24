著名雕刻家朱銘 厭世輕生亡

【本報綜合報道】台灣傳媒昨日報道，台灣著名雕刻家朱銘上周六傳出在台北市士林區住所中輕生，家人發現時他明顯死亡。據悉朱銘近年健康欠佳，外界認為他是久病下厭世絕望而輕生。

患病多年 留下遺書 士林警方表示，85歲的朱銘上周六晚上在家中的運動房運動，但過了很久都沒有動靜，其家人前往查看時赫見他輕生，隨即報警。警方派員到現場協助救援，但救護人員到場時，發現朱銘明顯死亡，現場發現其留下的遺書。警方昨日下午對朱銘的遺體進行報驗，家屬對其死因沒有意見。報道指，朱銘近年來疑陸續罹患不同的慢性病，身體狀態欠佳。

朱銘生前作品遍布香港多處地方，包括擺放在香港中文大學圖書館正門的作品《仲門》，屬於中大本部重要地標之一。它原本名為《門》，屬於「太極系列」一員，由司徒惠贈予中大。朱銘2006年到香港保養《門》，把它重題為《仲門》。至於中環交易廣場平台的《太極—單鞭下勢》、金鐘中銀大廈的《和諧共處》，均出自朱銘之手。