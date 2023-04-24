大量作品涉抄襲 中國美院教師受查

最高索價78萬 引起質疑揭發 內地一名網民日前質疑，中國美術學院繪畫藝術學院油畫系第二工作室教師徐跋騁大量畫作與其他外國小眾藝術家作品高度相似，部分售價更高達10萬美元（約78萬港元），引起涉嫌抄襲爭議。校方上周五回應內媒查詢時稱，學院注意此事後已上報教育廳，並第一時間成立調查小組，將第一時間對外公布結果。

該名網民早前提到，他收到不少粉絲投稿，內容為質疑徐跋騁畫作抄襲外國藝術家。

英女藝術家指6創作相似 經對比雙方作品後，他發現彼此創作非常相似，只有小部分內容及顏色等稍有不同，而徐跋騁發布作品時間往往較外國藝術家為遲。他又指其粉絲質疑徐跋騁過去10年間大量抄襲外國一些小眾藝術家創作，對象包括加文（Seana Gavin）等人。

當得悉作品疑被徐跋騁抄襲後，加文透過社交平台表示，對方6幅畫作明顯與自己創作相似。她指徐跋騁部分畫作售價更高達10萬美元，「我要揭露他是假的，希望大家不要買他的作品」。加文是一名來自英國女性藝術家，其拼貼畫作品常在倫敦等地藝術展中亮相。

面對外間質疑，中國美術學院一名工作人員回覆內媒時稱，校方已第一時間成立調查小組，相關部門正調查核實，當結果出爐後就會向社會發布。該學院目前位於浙江省杭州市，前身是國立藝術院，目前共有逾萬名學生，屬「雙一流」建設高校，也是省內首批重點建設高校。

徐跋騁擁碩士學位 曾獲獎 資料顯示，徐跋騁1988年在江蘇省無錫市出生，於2013年取得中國美術學院油畫系碩士學位，曾被德國一個藝術基金會評為2014年度「最具潛力青年藝術家」，亦曾獲得「第二屆華宇青年獎」等。本報綜合報道

徐跋騁畫作（左圖）與加文作品（右圖）極為相似。 加文