打阿斯利康疫苗致血栓 台婦獲5.2萬救濟金

【本報綜合報道】台灣衞福部預防接種受害救濟審議小組上周六公布最新審議個案結果，今次審議134宗接種新冠或其他疫苗後出現不適的求助個案，14宗核准給予救濟金。一名40多歲李姓女子接種英國阿斯利康新冠疫苗後出現格林巴利症候群、下肢深部靜脈血栓，獲批20萬元（新台幣‧下同，約5.2萬港元）救濟金，是今次最高額。

小組上月23日開會討論救濟審議案，結果顯示接種美國莫德納新冠疫苗的3人、接種阿斯利康疫苗的6人、接種台灣高端新冠疫苗的兩人，分別獲批一萬元（約2,600港元）至20萬元不等的補償。其餘3人是接種卡介苗，獲賠一萬元至10萬元（約2.6萬港元）不等。