走私犯潛逃20年 泰國落網押返

南京海關緝私局鎮江分局副局長吳郝華表示，主要犯罪嫌疑人、時任浙江×遠洋漁業公司總經理林×平2000年12月至2003年1月，利用遠洋漁業自捕水產品免稅政策，將在泰國、印度等國家訂購的13,296噸凍海魚，偽報成企業的自捕魚走私進口，偷逃國家稅款1,670萬元（人民幣‧下同，約1,900萬港元）。南京海關緝私局2003年6月偵辦一宗案值7,352萬元（約8,370萬港元）的走私凍海產品案，林×平聞訊潛逃境外。

2003年發出紅色通緝令

檢察機關2003年9月批准逮捕林×平，同年12月國際刑警組織對其發出紅色通緝令。南京海關緝私局組織專班，全面梳理其社會關係和資金往來，研判他極有可能藏匿泰國，遂通過海關總署緝私局報請公安部獵狐辦，商請有關部門對其列控，壓縮其外逃空間，同時通過家屬展開勸返工作。在中國駐泰使館警務聯絡官和泰國執法部門協助下，近日成功將林×平緝捕歸案押解回國。