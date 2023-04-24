首季紀檢立案審查 處分逾11萬人

今年第一季度全國紀檢監察機關共接收信訪舉報77.6萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報23.1萬件次。當局處置35.8萬件問題線索，談話函詢7.5萬件次，立案13.8萬件，處分11.1萬人，其中黨紀處分9萬人、政務處分3萬人。除了處分一名省部級幹部外，還有633名廳局級幹部、4,669名縣處級幹部、逾萬名鄉科級幹部及一般幹部等。

通報指，此期間全國紀檢監察機關運用「四種形態」批評教育幫助和處理共33.9萬人次。其中，運用第一種形態批評教育幫助22.6萬人次，佔66.7%；運用第二種形態輕處分8.8萬人次，佔26%；運用第三種形態重處分1.2萬人次，佔3.6%；運用第四種形態立案審查1.3萬人次，佔3.7%。