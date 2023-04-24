首季紀檢立案審查 處分逾11萬人
【本報綜合報道】中央紀委國家監委上周六通報今年第一季度全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況，全國紀檢監察機關立案13.8萬件，處分11.1萬人，包括一名省部級幹部。
一省部級官員受懲
今年第一季度全國紀檢監察機關共接收信訪舉報77.6萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報23.1萬件次。當局處置35.8萬件問題線索，談話函詢7.5萬件次，立案13.8萬件，處分11.1萬人，其中黨紀處分9萬人、政務處分3萬人。除了處分一名省部級幹部外，還有633名廳局級幹部、4,669名縣處級幹部、逾萬名鄉科級幹部及一般幹部等。
通報指，此期間全國紀檢監察機關運用「四種形態」批評教育幫助和處理共33.9萬人次。其中，運用第一種形態批評教育幫助22.6萬人次，佔66.7%；運用第二種形態輕處分8.8萬人次，佔26%；運用第三種形態重處分1.2萬人次，佔3.6%；運用第四種形態立案審查1.3萬人次，佔3.7%。
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