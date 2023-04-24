華北多地暴雪 破歷史同期紀錄

【本報綜合報道】中央氣象台昨日繼續發布強對流天氣藍色預警，預計至今日，廣西西部和東北部等地的部分地區將有8級至10級雷暴大風或冰雹天氣。華北多地4月下旬仍然出現大範圍普降暴雪的現象，近幾十年未見；多地積雪厚達20厘米至30厘米，打破當地歷史同期極值。

上周山西降溫達30℃ 北方和西北地區本月持續降雪，範圍涵蓋10個省市區，其中以寧夏、山西、陝西、河北西北部、內蒙古中部雪下得最大，部分地區出現大暴雪。上周四的冷氣團中心在山西中北部地區，多地降溫達30℃，當天黑龍江漠河的氣溫都要比山西太原高。

上周六起連續3天，強冷空氣繼續影響內地，陝西和山西局部地區冷到破紀錄。山西長治、太原、運城多地上周六迎來降雪天氣，積雪深達10厘米，部分果樹和中草藥被積雪覆蓋，果農緊急清理樹上積雪。太原有果農表示，溫度太低，時間長了花都會被凍壞，後期將無法結果，影響收成。運城有中草藥種植戶表示，目前想方設法清理積雪，採取保溫措施。