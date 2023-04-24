台情侶澳洲車禍亡 家人擬告疑毒駕司機

【本報綜合報道】澳洲維多利亞省斯特拉夫梅頓上周四發生當地11年來最嚴重車禍，5名死者中包括3名台灣人及一名香港人，29歲肇事司機約安尼迪斯（Christopher Dylan Joannides）懷疑曾經吸食大麻，被控5項危險駕駛導致他人死亡罪。一名台灣死者的母親表示，兒子與女友赴澳洲打工度假圓夢，矢言把肇事司機告上法庭。

兒子打工度假遇不幸 父母悲痛 台灣傳媒昨日報道，在意外中身亡的台灣人包括一名25歲陳姓男子和其王姓女友，目前陳男的父母已經抵達澳洲處理後事。陳母接受訪問時忍不住痛哭失聲，指兒子是家中獨子，因為新冠疫情遲遲無法到澳洲實踐打工度假的計劃，等到邊境解封後便與女友飛往當地圓夢，並每隔一段時間會與家人通話報平安，上次通話是本月初，但萬萬想不到兒子慘死異鄉，甚至需要靠DNA辨識遺體身份，無法想像「悲劇發生的那一刻有多痛苦」。她呼籲政府重視此事，並希望盡快把兒子帶回台灣安葬。

死者還包括六旬澳洲籍女司機馬基（Debbie Markey），相信是4名台港農場工人的僱主。她的兒子丹尼爾（Daniel）在聲明中形容，母親是社區中一位「非常自豪的媽媽」及勤奮工作的成員，其日子過得不容易，但在照顧這些外國人上找到動力。