上海車展撲火 禁派雪糕

寶馬MINI事件犯眾怒 兩女員工遭網暴 德國車廠寶馬旗下品牌寶馬MINI上周在上海車展參展時，兩名女性工作人員只向外國人贈送雪糕，卻無視本地人要求，引發差別對待中外訪客爭議，事件愈鬧愈大。內媒前天報道，由於事件帶來麻煩，車展主辦方已禁止所有車企在場內大派雪糕。

自寶馬MINI發生公關災難後，多間車企隨後承諾，參展人員能夠獲得雪糕。惟一名網民前天在網上透露，他發現展場多間車企無送雪糕，經查問相關工作人員得悉，原來多間車企已準備雪糕，準備借此宣傳一番，由於寶馬MINI投訴，主辦單位禁止其他車企送出雪糕。

兩涉事女子為臨時工 已離職 針對上述傳聞，主辦方承認禁止車企贈送雪糕一事屬實，理由是寶馬MINI引發事件已為其帶來麻煩。另有報道提及，兩名涉事工作人員因網暴離職，其網絡社交平台帳戶更被他人查出，由於無法承受網民指摘，已清空所有內容，僅留下一段解釋事件片段。

兩人在片中承認，她們的確是片中工作人員，與大家一樣是打工仔，事件發生後不斷收到私訊轟炸，已對其家人產生影響。寶馬MINI相關人士受訪時強調，兩名涉事女子只是臨時工作人員，並非旗下員工，由於贈送雪糕活動已經結束，兩人因此離開展台，再也不會回來。

傳蘇州企業要求員工賣寶馬 此外，江蘇省蘇州市一間公司日前發聲明稱，如有員工駕駛寶馬品牌汽車，只要一個月內賣掉，再換成國產品牌汽車，可獲兩萬元人民幣（約2.3萬港元）現金獎勵，相反一個月內沒有處理寶馬汽車員工則作開除處理。惟內媒查證後發現，上述公司參保人數為零，不排除有人製造話題。本報綜合報道