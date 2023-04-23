自閉兒送往離島 獨立生活病轉好

【本報綜合報道】新加坡一對夫婦，眼見患有自閉症的26歲兒子不但沒有語言能力，更出現暴力傾向。他們意識到兒子可能不適合城市喧囂的生活，於是大膽決定把兒子安置在印尼峇里島獨立生活。如今兒子已在峇里島上居住6年，不僅會烹飪，也學會一些木工。

住6年學會烹飪木工 母親朱家英（Choo Kah Ying，音譯）透露，自己制訂不同規則讓兒子塞巴斯蒂安（Sebastien）自律。但隨着年齡日漸增長，兒子15歲後開始以暴力反抗，不但不理會母親的任何指令，更會像動物隨時發出尖叫，出手傷人。朱家英束手無策，只能把兒子關在家中，以免他在外發狂，她稱「我每一天都像行走在蛋殼上，壓力非常大，沒有人知道該怎麼做。」

直至一次度假旅行，朱家英發現兒子在大自然環境下更為平靜，於是決定將他送到峇里島一個村莊居住，由看護照顧，目前兒子已經適應峇里島生活。朱家英指送走兒子後，轉變最大的是自己的心態，她不再要求兒子表現得像一般人，也學會理解兒子的思想和行為。