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爆血壁虎蛋糕走紅
泰國色軍府一間蛋糕店，近日推出壁虎、蝨子及蟾蜍獨特造型的蛋糕，走紅網絡，訂單不斷。由於蛋糕看起來非常逼真，切下後更會「爆血」，令不少網民起雞皮疙瘩。店主表示，造型蛋糕由忌廉製成，內裏塞滿草莓醬，栩栩如生的同時，味道亦非常好吃。
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