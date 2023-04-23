英女棄教職組團隊 演公主燃亮兒童派對

成為公主相信是不少人兒時的夢想，但隨着年齡漸長，往往都會將夢想擱置在腦海的一角。然而英國有一位教師始終沒有放棄兒時的公主夢，更在疫情期間毅然辭職並成立兒童娛樂公司，專門在活動中扮演不同的公主，為兒童帶來歡樂。

27歲的卡特福思（Olivia Cutforth）來自英格蘭彼得伯勒，曾任教師6年，期間經常會夢想以公主當成自己的事業，她亦認為自己有足夠野心和想法去實現夢想。疫情期間，卡特福思付諸行動成立一間企業，專門為小孩派對提供真人公主演出服務。她在短片平台的追隨者數量遞增，進一步推動她全心全意投入，因此她索性拋下教鞭並把所有積蓄投入公司當中。

每周末表演 收入不俗 卡特福思公司已擴展為一個由8至10人組成的團隊，並且能在每個周末都定期表演。她的事業更帶來前所未有的收入，全職投入公司短短六個月內，就讓她和男友購買一套價值25萬英鎊（約243萬港元）物業，讓她感到非常自豪。本報綜合報道