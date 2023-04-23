日本失事黑鷹機確認遺體

日本陸上自衞隊一架載有10人的黑鷹直升機，本月初在沖繩縣宮古島附近海域失事。防衞省上周五表示發現直升機蹤迹，同時陸續在海底發現6名成員，其中5人確定已經死亡，包括陸自第8師團長坂本雄一陸將；另外4人下落未明。坂本雄一終年55歲，上月20日就任團長，被指精通運用部隊及整備國防力量。（綜合報道）