4月23日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月23日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
日本失事黑鷹機確認遺體
日本陸上自衞隊一架載有10人的黑鷹直升機，本月初在沖繩縣宮古島附近海域失事。防衞省上周五表示發現直升機蹤迹，同時陸續在海底發現6名成員，其中5人確定已經死亡，包括陸自第8師團長坂本雄一陸將；另外4人下落未明。坂本雄一終年55歲，上月20日就任團長，被指精通運用部隊及整備國防力量。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230423-0423_00180_045/日本失事黑鷹機確認遺體
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc