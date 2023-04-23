多國熱浪持續乾旱 逾萬死亡經濟重創

南極海冰創新低 史無前例 總部設在瑞士日內瓦的聯合國世界氣象組織（WMO）於世界地球日前夕發表年度報告，警告全球2022年氣候變化問題持續，一共造成數十億美元損失。其中南極洲海冰降至有紀錄以來最低水平，而歐洲一些冰川融化同時達到史無前例水平。

上周五發表的《2022年全球氣候狀況報告》指出，由於溫室氣體達到破紀錄新高，陸地、海洋及大氣發生全球範圍變化，2015至2022年是有紀錄以來最暖的八年，嚴重影響世界各地人士。例如，東非去年持續乾旱，就連中國及歐洲亦出現破紀錄熱浪，不僅影響數千萬人，還導致糧食不安全等問題，造成數十億美元損失。

海平面33年上升逾10厘米 報告提及，極端冰川融化和破紀錄的海洋溫度，導致2013至2022年間海平面平均每年上升4.62毫米，為1993至2002年間的兩倍，海平面自1990年代以來已上升超過10厘米。報告還指出，南極洲海冰在去年6月及7月消退至歷史新低，海洋亦是有紀錄以來最溫暖，大約58%海洋表面經歷海洋熱浪，去年歐洲熱浪造成超過1.5萬人死亡。因應與氣候及天氣有關災害事件，流離失所人口新增，多達9,500萬人現況正在惡化。

WMO秘書長佩特里‧塔拉斯（Petteri Taalas）建議，各國需改善觀測網絡，投資預警、水文及氣候服務能力。聯合國秘書長古特雷斯則稱，人們已掌握工具、知識及解決氣候變化方案，需加快行動，更深入、更快速地減少排放，把全球升溫限制在攝氏1.5度。本報綜合報道