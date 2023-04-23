華盛頓兩宗槍擊 同一疑犯

美國首都華盛頓東南部地區上周五晚上發生兩宗槍擊案，導致8人受傷，傷者送院治療，沒有生命危險；警方認為兩宗案件的疑犯是同一人，相信他駕車沿路掃射人群。首宗晚上10時發生，7名男子在勒邦大街東南中槍，一名12歲女孩則在第二號街東南中彈。警方正在尋找一輛經過其中一處案發現場的黑色汽車。（綜合報道）