襲岸田疑犯 或需精神鑑定

日本首相岸田文雄本月15日在和歌山遇襲，疑犯木村隆二至今依然保持沉默。和歌山地方檢察廳昨日考慮對他精神鑑定，檢定其刑事責任能力，可能改控殺人未遂罪。木村隆二目前被控暴力妨礙業務罪，檢察廳考慮通過司法手續將他移送至醫療機構，再由專業醫生調查他的精神狀態、生活實情。（綜合報道）