即使俄羅斯動用核武 烏不放棄奪回領土
【本報綜合報道】烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫上周三接受日本共同社專訪，指即使俄羅斯動用核武，烏方亦不放棄反攻，打算奪回克里米亞半島在內全部領土；呼籲七大工業國集團對俄烏戰爭等全球發生之事採取負責任行動。
達尼洛夫指出，俄羅斯破壞第二次世界大戰後的國際秩序，並譴責俄羅斯是恐怖主義國家。儘管俄方目前沒有使用戰術核武徵兆，但若強者取勝的想法蔓延，核管理會變得無法管控，把世界暴露在危險之中。他強調，烏克蘭不會因俄羅斯使用核武而放棄抵抗，又指西方各國期待1991年蘇聯解體後俄羅斯會誕生民主社會是嚴重錯誤想法，日本亦錯失收復南千島群島（日本稱北方四島）的歷史機遇。
烏官指俄圖發假新聞
達尼洛夫警告，處於劣勢的俄羅斯企圖透過針對烏克蘭政府和軍隊的假新聞等，讓烏克蘭陷入不穩，有關部門正在加強查處。對於美國外洩文件披露烏克蘭軍備等機密，他對此感到不滿。此外，達尼洛夫透露烏克蘭總統澤連斯基將在線參加下月七大工業國集團廣島峰會，並發表內容豐富且具說服力的演講。
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