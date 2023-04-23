即使俄羅斯動用核武 烏不放棄奪回領土

達尼洛夫指出，俄羅斯破壞第二次世界大戰後的國際秩序，並譴責俄羅斯是恐怖主義國家。儘管俄方目前沒有使用戰術核武徵兆，但若強者取勝的想法蔓延，核管理會變得無法管控，把世界暴露在危險之中。他強調，烏克蘭不會因俄羅斯使用核武而放棄抵抗，又指西方各國期待1991年蘇聯解體後俄羅斯會誕生民主社會是嚴重錯誤想法，日本亦錯失收復南千島群島（日本稱北方四島）的歷史機遇。