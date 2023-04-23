美翻新31輛M1A1坦克運烏

M1A1阿布拉姆斯主戰坦克

【本報綜合報道】美國國防部長奧斯汀上周五宣布，31輛庫存翻新的M1A1阿布拉姆斯主戰坦克今年秋季交付烏克蘭，烏軍士兵未來數周將學習操作及維護這款軍備。

奧斯汀在德國拉姆斯泰恩空軍基地出席烏克蘭國防聯絡小組會議，他指會議成員國向烏克蘭提供逾200輛主戰坦克及超過1,550輛裝甲車，連同其他裝備和物資，足夠新編9個裝甲旅。訓練用的M1A1主戰坦克未來數周運抵德國，以便在翻新同時讓烏軍學習使用。

250烏兵接受操作訓練 美國國防部官員透露，作戰用的M1A1主戰坦克下月運抵德國巴伐利亞州美軍格拉芬沃爾基地，訓練地點在格拉芬沃爾或霍恩費爾斯基地，250名烏軍士兵接受10周基本操作、修理和維護訓練後，額外接受主戰坦克機動及戰鬥訓練。官員強調訓練用主戰坦克不會運往烏克蘭，作戰用的則在美國翻新，準備就緒便送往烏克蘭前線。

出席同一會議的美國參謀長聯席會議主席米利表示，現時近2.5萬名烏軍在德國受訓，接近9,000人完成訓練回國。他指M1A1主戰坦克交付使用並達到作戰能力時，將在戰場非常有效；又稱盟友將繼續訓練烏軍，並在防空及機動方面提供援助，支援烏軍一直作戰。