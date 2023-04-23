崔天凱：美對華誤解延續數年

美統治階層有霸權心態

崔天凱表示，他2013年開始到美國工作，至2021年回國，這段時間美國社會對中國的看法確實出現變化，有其深層次原因，但最重要的是美國對中國發展的誤解和誤判造成的。美國的統治階層有霸權心態，認為只要中國發展了，不管有沒有爭霸的意圖，對美國來說就是威脅，影響其世界霸權地位。這些年美國的對華政策經過很大的調整，早在美國前總統特朗普執政前已經開始，在他執政期間基本調整完成。美國對華政策目前被「脫鈎斷鏈」的錯誤理念牽着走，長遠來看結果可能是損人害己。