解放軍圍島演訓 法艦穿台海挑釁

月初行事 遭大陸機艦監視 中國大陸解放軍本月8日至10日一連3天對台灣實施環島戰備警巡及「聯合利劍」演習，法國海軍上周五確認一艘護衞艦期間通過台灣海峽，強調法國是唯一實行在亞太地區主張航行自由任務的歐洲國家，今後也將穿越台灣海峽。

法國海軍護衞艦牧月號於上周五停靠日本神奈川縣橫須賀市的海上自衞隊基地，根據法國駐日本大使館提供的資料，該艦今年2月20日從南太平洋法屬玻利尼西亞啟航，申明法方在共同區域尊重國際法及航行自由，並先後與菲律賓、柬埔寨、越南的軍隊訓練及演習。它從越南駛往南韓途中，本月8日至9日由南向北過航台灣海峽。

另一護衞艦將停靠日本 日本傳媒報道，由於正值中國大陸針對台灣展開軍事演習，有指解放軍艦艇以及飛機監視牧月號。法國海軍回應時強調，數個月前已經制訂有關的派遣計劃，並非故意選擇在這個時間穿越台灣海峽；又透露另一艘護衞艦計劃今年5月停靠日本，疾風戰機7月與日本航空自衞隊交流，形容「今年對日法防衞合作來說，是很特別的一年」。

法國太平洋司令部表示，牧月號部署期間參與的任務，展示法國尊重國際法、多邊主義、在共同區域自由活動、對抗核不擴散。該艦本月17日駛至黃海，並與南韓海軍護衞艦仁川號舉行通行演習；又在抵達橫須賀市前，與日本海上自衞隊護衞艦熊野號在關東以南的海域展開戰術演習，日方表示有助實現自由及開放的印太地區。

台灣傳媒本月12日報道牧月號通過台灣海峽，指該艦與過去美英等國軍艦沿海峽中線以東航行不同，罕有地在海峽中線以西、貼近中國大陸沿海航行，更沒有被解放軍監控，顯然得到北京的同意。

值得留意的是，法國總統馬克龍本月5日至8日訪問中國大陸，期間接受訪問稱歐洲要避免因台灣議題，捲入中國大陸與美國的衝突。

與此同時，本月17日由南向北航經台灣海峽的美國海軍神盾驅逐艦米利厄斯號，美國國防部發放的照片顯示，該艦兩天後在東海舉行反潛作戰演習。為了應對兩岸緊張局勢，美國空軍上周六再從本土調派F15E戰鬥轟炸機，進駐日本沖繩縣嘉手納空軍基地，確保上址分階段撤走舊式的F15C/D戰機同時，維持足夠的空中作戰力量。

尼米茲號繼續南海演習 另一方面，美國海軍航空母艦尼米茲號本月16日從台灣東部的菲律賓海，再度駛入南海訓練，上周六更在該海域完成1975年服役以來，第35萬次定翼機攔阻着艦，是美國軍方首艘現役航空母艦達到這個里程碑。軍方日前亦公布該艦2026年5月後退役。本報綜合報道

解放軍東部戰區艦艇在台灣周邊展開戰備警巡及演習。 美國海軍航空母艦尼米茲號在南海完成第35萬次定翼機攔阻着艦。 法國護衞艦牧月號官兵與南韓海軍人員交流。 西太平洋最近軍事動向 美國空軍F15E戰鬥轟炸機降落日本沖繩縣嘉手納空軍基地。