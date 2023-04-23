美籍華裔女腳程慢 領隊陪同 花蓮登山遇壞天氣 1死1失蹤

【本報綜合報道】台灣花蓮一名美籍華裔女子近日跟團攀登能高安東軍路線時，因腳程慢由陳姓領隊陪同走在最後，詎料遇上降雨和氣溫下降等惡劣天氣，最終造成一死一失蹤。陳男上周四發出求救電話，最終不幸失溫身亡，女子至今下落不明。

當地傳媒報道，登山隊伍共有6人，由3名美籍山友、兩名高山協作員、一名領隊組成，上周二從南投屯原登山口進入，原計劃周一抵達奧萬大出。其中一名華裔美籍女子腳程較慢，由陳男陪同走在後方，但上周三仍然遲遲等不到兩人趕到營地。

陳男求救時表示自己疑似失溫，女子高山症發作，他們均無帳篷，僅有睡袋和食物。協作員隨即尋人，並向花蓮縣消防局通報求援。消防派出搜救隊伍，至上周五尋回陳男的遺體，但未見同行女子的身影，將持續在山谷下搜索。