農管湧現 村民憂城管翻版 官方稱職權有限

內地多地農村近日出現佩戴印有「農業綜合行政」臂章的執法隊伍，簡稱「農管」。黑龍江省和安徽省等地有村民擔憂「農管」變成形象欠佳的「城管」翻版，出現矯枉過正等違規執法等行為；網民戲稱「農管來了，農民慌了」。農業農村部上周五表示，農管職責是打擊侵農害農等違法行為，不是甚麼都管。

農管是農業領域執法監管部門，涵蓋種子、農藥、獸藥、農機、動植物檢驗檢疫、漁政等方面。農管針對市面出現危害農民權益的行為，例如售賣假種子、假農藥等，網民提出的情況均無權制止。黑龍江省有網民表示，哥哥多年前承包的幾畝魚塘被農村執法人員連續3次告誡，魚塘周圍不能夠種粟米、豆角，原因是有礙觀瞻。

多地網民提過往苦況 江蘇省常州市有農民駕駛收割機收割水稻時，兩名身穿制服的農管到場，認為農民沒有操作農機的資格而當場處罰。廣東省廉江市2019年有農管在農村抓捕村民的散養家禽，消息指原因是開展新農村建設，改善農村衞生環境。對此，農業農村部指房前屋後種菜、殺豬、擺流水席等行為，農管無權管這些事，亦不在其職責範圍。

內地傳媒梳理解讀外界關心的問題，提到農業綜合行政執法不會干擾農民正常生產生活，「禁止農民房前屋後種瓜種菜」、「不許村裏養雞養鴨」等不在執法範圍。假種子、假農藥一直由農業農村部門負責監管執法，在農業綜合行政執法改革前，這些職能分散在該部門相關業務主管機構，現在整合組建農業綜合行政執法隊伍。

執法隊被指無收費權 此外，農業綜合行政執法隊伍沒有收費職權，網上流傳一些地方農村收取「物業費」，可能是指農村生活垃圾收運處置費用，這項費用目前主要由地方財政和鎮村集體承擔。至於是否「農管來了，農民要持證下田了」，除了拖拉機和聯合收割機駕駛員等特定職業外，內地農民務農不需要任何證書，更非農業綜合行政執法事項。本報綜合報道