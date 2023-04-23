珠江流域演練應急監測防汛

【本報綜合報道】國家水利部珠江水利委員會（下稱珠江委）上周五表示，聯合相關部門在西江大藤峽水利樞紐至高要幹流河段以及區間的重要支流，首次展開2023年珠江流域超標洪水水文應急監測演練。

出動近200人 模擬洪水塌堤 演練背景模擬西江流域出現持續性強降雨，西江中下游河段出現超標洪水，西江幹流封開段堤防部分坍塌出現潰口。總指揮部設在廣東省廣州市，桂粵水文站、廣西自治區水文中心、廣東省水文局設立現場指揮部，近200人參與，出動專業監測小組16組，應急監測人員176人。演練以西江幹流省界桂粵水文站為中心，自上游大藤峽站、梧州站至下游高要站，沿途涉及12處水文站，潰口應急監測斷面位於西江支流賀江河口下游河段。

珠江委相關負責人表示，此次演練模擬潰口、水位、雨情、流量應急監測和潰口水質、地形監測等6類場景，設置8個演練項目，全面檢閱流域水文應急監測的聯動配合和實戰能力。演練動用6艘水文測船、9輛應急車輛、60多台（套）各類水文水質應急監測設備，測得潰口及附近地形面積約3.5平方公里，水位、流量、雨量、水質等數據近300組，實現應急監測情景下水文數據的實時監測、匯集和集中展示。